Fuertes lluvias generan emergencias en Montería: varios sectores se encuentran sin fluido eléctrico. Foto: cortesía (suministrada a La W).

Montería

Las fuertes lluvias y vientos huracanados generaron nuevas emergencias en la ciudad de Montería, donde varios sectores reportaron inundaciones y fallas en el servicio de energía eléctrica este 21 de septiembre del año 2025.

Según la administración municipal, las situaciones más complejas se presentaron en los barrios Granada y 14 de Julio, donde varias viviendas resultaron destechadas.

“Aquí estamos como administración, identificando las afectaciones y activando la respuesta para que ninguna familia damnificada se sienta sola. Nuestro compromiso es actuar con rapidez y humanidad,” expresó el alcalde de Montería, Hugo Kerguelén.

Por su parte, el coordinador de la Oficina de Gestión de Riesgo de Montería, Luis Ordosgoitia, indicó que el equipo técnico se encuentra haciendo un barrido completo de los sectores más impactados, evaluando daños estructurales y riesgos adicionales.

“Hemos desplegado todos nuestros esfuerzos para atender esta situación. Desde muy temprano estamos en terreno con nuestro equipo, articulando con los líderes comunitarios y verificando cada caso para activar las ayudas. También estamos evaluando árboles, postes o estructuras que pudieran representar peligro adicional por las ráfagas de viento”, afirmó Ordosgoitia.

Asimismo, se reportaron emergencias en zonas como Canalete, Los Córdobas y Puerto Escondido.

Actualmente, 16 de los 30 municipios de Córdoba se encuentran en calamidad pública por fuertes lluvias, las cuales se extenderían hasta el mes de noviembre del año 2025.