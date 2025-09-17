Temporada de lluvias deja siete personas muertas y más de 9.000 damnificados en Córdoba

Montería

El director de la Oficina de Gestión del departamento de Córdoba, Henry Licona, confirmó la muerte de siete personas en medio de las emergencias generadas por las fuertes lluvias en el departamento. En ese sentido, el funcionario hizo un llamado a los municipios para que mantengan los respectivos comités activados e instó a las comunidades para que refuercen los techos, teniendo en cuenta que las precipitaciones vienen acompañadas de vientos huracanados.

“De momento, tenemos que han muerto cinco personas por impacto de rayo en el departamento de Córdoba, igualmente tenemos un número de personas por ahogamiento; en San Carlos murió un señor intentando pasar un arroyo que tenía altos niveles y aquí en Montería murió un niño tras las fuertes corrientes en un canal. Tenemos que poner todos de nuestra parte, desde los entes territoriales hasta la misma comunidad”, precisó el funcionario.

Lea también en La W: Dos mujeres muertas dejó el impacto de un rayo en Buenavista, Córdoba

“Aunque parezca algo coloquial, hay que amarrar los techos, hay que sujetarlos porque los vientos serán más fuertes y hoy vemos mucha casa destechada en el departamento de Córdoba”, agregó.

Asimismo, dijo que el departamento maneja una cifra que supera los 9.000 damnificados por las lluvias; sin embargo, estiman que el saldo sería mayor, teniendo en cuenta que aún faltan reportes de municipios que han declarado calamidad pública por la temporada de intensas precipitaciones.

“Tenemos la cifra oficial del Registro Único de Damnificados (RUD) con un censo de 10.000 personas, pero son 15 municipios declarados en calamidad pública por la temporada de lluvias; no todos han registrado y por eso creemos que son más de 30.000 personas damnificadas en Córdoba”, concluyó el funcionario.

Según las autoridades ambientales, las fuertes lluvias e intensos vientos se extenderían hasta el 30 de noviembre del año 2025 en Córdoba.