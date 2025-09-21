Internacional

Netanyahu insiste en que no habrá Estado palestino y amenazó con “respuesta” a reconocimiento

En un vídeo difundido por su oficina, Netanyahu lanza un mensaje a los países que están reconociendo el Estado de Palestina

Benjamín Netanyahu. (Photo by Jim WATSON / AFP) (Photo by JIM WATSON/AFP via Getty Images) / JIM WATSON

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, insistió este domingo 21 de septiembre, en que “no habrá un Estado palestino” después de que Reino Unido, Canadá y Australia lo reconociesen, y advirtió de que a su vuelta de la Asamblea General de la ONU que se celebrará la semana entrante en Estados Unidos anunciará una “respuesta” a esa decisión.

En un vídeo difundido por su oficina, Netanyahu lanza un mensaje a los países que están reconociendo el Estado de Palestina por la ofensiva israelí en Gaza: “Eso no sucederá. No se establecerá un Estado palestino al oeste del río Jordán”.

