Netanyahu insiste en que no habrá Estado palestino y amenazó con “respuesta” a reconocimiento
En un vídeo difundido por su oficina, Netanyahu lanza un mensaje a los países que están reconociendo el Estado de Palestina
El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, insistió este domingo 21 de septiembre, en que “no habrá un Estado palestino” después de que Reino Unido, Canadá y Australia lo reconociesen, y advirtió de que a su vuelta de la Asamblea General de la ONU que se celebrará la semana entrante en Estados Unidos anunciará una “respuesta” a esa decisión.
En un vídeo difundido por su oficina, Netanyahu lanza un mensaje a los países que están reconociendo el Estado de Palestina por la ofensiva israelí en Gaza: “Eso no sucederá. No se establecerá un Estado palestino al oeste del río Jordán”.
