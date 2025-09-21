Ministro de Israel pide anexionar Cisjordania tras reconocimiento de Reino Unido al Estado palestino
El ministro de Seguridad Nacional de Israel insistió en el “desmantelamiento completo de la Autoridad Palestina”.
El ministro israelí de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, llamó este domingo a anexar Cisjordania, en respuesta al anuncio de que Australia, Canadá y el Reino Unido reconocieron formalmente un Estado palestino.
Este reconocimiento "requiere medidas inmediatas: la rápida aplicación de la soberanía en Judea y Samaria", un término que designa a Cisjordania, declaró Ben Gvir.
El ministro, perteneciente al partido de ultraderecha Poder Judío, llamó además al “desmantelamiento completo de la Autoridad Palestina” y afirmó que va a presentar la propuesta para imponer soberanía “en la próxima reunión de gabinete”.