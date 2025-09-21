Ministro de Israel pide anexionar Cisjordania tras reconocimiento de Reino Unido al Estado palestino

El ministro israelí de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, llamó este domingo a anexar Cisjordania, en respuesta al anuncio de que Australia, Canadá y el Reino Unido reconocieron formalmente un Estado palestino.

Este reconocimiento "requiere medidas inmediatas: la rápida aplicación de la soberanía en Judea y Samaria", un término que designa a Cisjordania, declaró Ben Gvir.

El ministro, perteneciente al partido de ultraderecha Poder Judío, llamó además al “desmantelamiento completo de la Autoridad Palestina” y afirmó que va a presentar la propuesta para imponer soberanía “en la próxima reunión de gabinete”.