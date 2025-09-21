Reino Unido reconoció formalmente el Estado de Palestina

El primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, anunció este domingo 21 de septiembre, el reconocimiento formal del Estado de Palestina con el objetivo de “revivir la esperanza de la paz” para los palestinos e israelíes bajo una solución de dos Estados.

“Ante el creciente horror en Oriente Medio, actuamos para mantener viva la posibilidad de la paz y una solución de dos Estados. Esto significa un Israel seguro y protegido junto a un Estado palestino viable”, dijo el jefe del Gobierno británico a través de un vídeo pregrabado y publicado en redes sociales.

