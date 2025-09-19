Portugal anunció que reconocerá el Estado de Palestina durante Asamblea General de la ONU

El Gobierno de Portugal, liderado por el primer ministro conservador Luís Montenegro, informó que va a reconocer el Estado de Palestina el próximo domingo 21 de septiembre.

El Ministerio de Exteriores luso realizó el anuncio en un comunicado, en el que recalcó que el reconocimiento tendrá lugar un día antes de la Conferencia de Alto Nivel sobre Palestina en la ONU.

“El Ministerio de Asuntos Exteriores confirma que Portugal reconocerá al Estado de Palestina, como ya anunció el Ministro esta semana. Esto ocurrirá el domingo 21 de septiembre, lo que significa que la Declaración Oficial de Reconocimiento tendrá lugar antes de la Conferencia de Alto Nivel de la próxima semana”, escribió la cartera diplomática.

A finales de julio, el ministro de Exteriores, Paulo Rangel, precisó que el Ejecutivo iba a iniciar consultas con el presidente del país, Marcelo Rebelo de Sousa, y con los partidos políticos para evaluar el reconocimiento del Estado de Palestina, con el objetivo de concluir el proceso en septiembre, con motivo de la Asamblea de la ONU.

Son varios los países que planean reconocer el Estado palestino durante esa reunión en Nueva York.

El presidente francés, Emmanuel Macron, será el encargado de formalizarlo en una declaración durante la Asamblea General de la ONU que ha estado preparando en los últimos meses y que desde que la anunció a mediados de julio ha conseguido sumar a otros países.

Se espera que estén, entre otros, Reino Unido, Australia, Canadá, Bélgica, Luxemburgo, Malta o Andorra.

