Emmanuel Macron acusó al Gobierno israelí de querer “destruir la posibilidad de los dos Estados”

El presidente francés, Emmanuel Macron, afirmó hoy que reconocer el Estado palestino es “la mejor forma de aislar a Hamás” y defendió que este es el momento de hacerlo porque el enfoque del Gobierno israelí, especialmente de “algunos ministros”, es “destruir la posibilidad de una solución de dos Estados”.

“Es el último minuto antes de que proponer los dos Estados -palestino e israelí- sea totalmente imposible”, dijo en una entrevista emitida este jueves por el canal 12 de la televisión israelí.

Las palabras del líder francés llegan pocos días antes del inicio de la Asamblea General de la ONU en Nueva York donde Francia, junto a otros países, tiene previsto reconocer el Estado Palestino.

“El objetivo de Hamás nunca ha sido crear dos estados, y especialmente dos estados, como proponemos (…) Quieren un estado islamista y, sobre todo, destruir a Israel. (…) El reconocimiento de un Estado palestino es la mejor manera de aislar a Hamás”, agregó Macron.

Sin embargo, lamentó que la ofensiva de Israel contra la Franja de Gaza iniciada hace ya casi dos años esté causando “tantas bajas y víctimas de civiles” (hay más de 65.000 muertos, según las cifras del Ministerio de Sanidad gazatí), algo que dijo “está destruyendo por completo la imagen y la credibilidad de Israel, no solo en la región, sino ante la opinión pública mundial”.

“Israel logró resultados de seguridad excepcionales y restauró su credibilidad en la región, contra Hizbulá, Hamás y contra terroristas clave en la región. Pero este tipo de operaciones en Gaza son totalmente contraproducentes, porque, debo decirlo, están siendo un fracaso”, indicó.

En este sentido, Macron advirtió de que si el Gobierno de Benjamín Netanyahu no cesa con su ofensiva y no llega a un acuerdo de alto el fuego, Europa tendrá que abrir “un nuevo debate” sobre la imposición de sanciones contra Israel.

“No estoy a favor del boicot (...). Ahora bien, tras esta nueva fase en la ciudad de Gaza, que constituye claramente un grave error, tendremos que abrir un nuevo debate en Europa sobre la imposición de sanciones. Primero, sanciones específicas contra personas clave, que por ejemplo, apoyan los asentamientos” en territorio palestino, dijo.

Preguntado sobre la aplicación de sanciones contra Irán, el presidente francés confirmó que la ONU las reiniciará a finales de este mes después de que Teherán haya frustrado llegar a un acuerdo con el grupo E3, formado por Francia, Reino Unido y Alemania.

“Dado que no son claros ni ofrecen un compromiso claro al respecto, esta es una posición europea y hemos trabajado con nuestros socios británicos y alemanes”, explicó.

Y agregó: “Francia, siempre ha sido un actor muy exigente, claro y consistente en la cuestión iraní. Y creo que esto es muy importante para su país y su pueblo”.

