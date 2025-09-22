Actualidad

Proceso que busca “muerte política” de David Racero llega a su recta final: aquí los detalles

El Consejo de Estado citó a una audiencia virtual para analizar los alegatos finales en el proceso.

David Racero. Foto: Colprensa.

Juan Esteban Quintero

El Consejo de Estado citó, para el próximo 8 de octubre, al representante a la Cámara, David Racero, a una audiencia pública de alegatos, dentro del proceso en su contra por presuntos nombramientos irregulares en el Sena, en el que se busca la pérdida de su investidura.

En el documento se le ordena a la Secretaría General del alto tribunal “citar debidamente a la audiencia pública” y realizar las “gestiones necesarias para el agendamiento de la audiencia virtual en la plataforma dispuesta para tal fin, en la fecha y hora señaladas”.

La diligencia se llevará a cabo de manera virtual, con la asistencia de los integrantes de la Sala Diecinueve Especial de Decisión y las partes interesadas dentro de este proceso.

Las irregularidades que vinculan al representante Racero con el director del Sena, Jorge Londoño, están relacionadas con presuntas maniobras para incorporar a la entidad, a través de concursos engañosos, a personas de su círculo cercano, con el fin de darle legalidad al proceso.

Ante las múltiples denuncias, el Ministerio Público abrió una indagación disciplinaria para verificar los hechos.

