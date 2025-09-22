Proceso que busca “muerte política” de David Racero llega a su recta final: aquí los detalles

El Consejo de Estado citó, para el próximo 8 de octubre, al representante a la Cámara, David Racero, a una audiencia pública de alegatos, dentro del proceso en su contra por presuntos nombramientos irregulares en el Sena, en el que se busca la pérdida de su investidura.

Puede leer: Nuevas pruebas sobre David Racero y sus peticiones clientelistas en el Sena

En el documento se le ordena a la Secretaría General del alto tribunal “citar debidamente a la audiencia pública” y realizar las “gestiones necesarias para el agendamiento de la audiencia virtual en la plataforma dispuesta para tal fin, en la fecha y hora señaladas”.

Le puede interesar Consejera presidencial involucrada con clientelismo de David Racero en el Sena

La diligencia se llevará a cabo de manera virtual, con la asistencia de los integrantes de la Sala Diecinueve Especial de Decisión y las partes interesadas dentro de este proceso.

Las irregularidades que vinculan al representante Racero con el director del Sena, Jorge Londoño, están relacionadas con presuntas maniobras para incorporar a la entidad, a través de concursos engañosos, a personas de su círculo cercano, con el fin de darle legalidad al proceso.

Lea más: Se complican procesos contra el congresista David Racero

Ante las múltiples denuncias, el Ministerio Público abrió una indagación disciplinaria para verificar los hechos.