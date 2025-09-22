Contraloría de Bogotá detecta irregularidades por $151 mil millones en el IDU por gestión inconclusa. Foto: Contraloría de Bogotá

La Contraloría de Bogotá informó que el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) incurrió en irregularidades por más de $151 mil millones, tras una investigación que evidenció retrasos e inconsistencias en la gestión predial de más de 100 terrenos destinados a obras de infraestructura vial.

De acuerdo con el informe, los hallazgos se derivan de dos situaciones principales, la adquisición inconclusa de 106 predios entre 2020 y 2022, pese a que se realizaron pagos por promesas de compraventa o por procesos de expropiación administrativa.

Estos terrenos aún no cuentan con titularidad definitiva con un detrimento de $121.771 millones.

Además, costos en interventoría y obras adicionales por $29.726 millones, derivados de la falta de entrega oportuna de predios a los contratistas, ocasionó retrasos y permanencia mayor en las obras.

Los hallazgos fueron trasladados a la Dirección de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva para continuar con el proceso.

Por su parte, la actual administración del IDU aseguró que trabaja en un plan de acción para culminar la gestión de los predios involucrados y armonizar los cronogramas de obra con los procesos de adquisición, con el fin de evitar nuevos retrasos.