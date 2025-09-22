Cruz Roja entrega 500 bolsas para cadáveres a un hospital de ciudad de Gaza

Mientras los bombardeos y el bloqueo israelí de suministros continúan en la Franja de Gaza, el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) aseguró este lunes haber logrado entregar 500 sudarios al Hospital Shifa en la ciudad de Gaza.

“El domingo 21 de septiembre, el CICR suministró al complejo médico Al Shifa sueros líquidos, kits de apósitos, medicamentos y 500 sudarios como parte de un esfuerzo más amplio para apoyar a los pocos hospitales que quedan en la ciudad de Gaza”, detalló la organización en un comunicado.

Gaza sufre escasez de todo tipo de enseres, después de que Israel restringiera desde marzo la entrada de ayuda humanitaria a través de la ONU e instaurase desde el inicio de la ofensiva bélica un sistema en el que objetos descritos por el Ejército como de “doble uso” (civil y militar), desde lonas, hasta sacos de dormir o poleas, deben ser inspeccionados y autorizados en un proceso que puede tardar meses.

Según testimonios a EFE el domingo de familiares en Al Shifa, los cuerpos de sus seres queridos fueron enterrados en una fosa común detrás del centro médico, cubiertos por sábanas o en bolsas, debido al miedo de celebrar un entierro en cualquier parte de Gaza.

La escasez de medicamentos, combustible y utensilios básicos para el control de infecciones está teniendo consecuencias devastadoras, mientras que enfermos de diabetes, hipertensión y cardiopatías cada vez lo tienen más difícil para ser tratados, dijo el jueves la agencia de la ONU para los refugiados palestinos (UNRWA).

“El personal médico en la ciudad de Gaza trabaja en condiciones difíciles y con recursos limitados. Sin refuerzos, el ya deteriorado sistema de salud solo empeorará”, denunció por su parte el CICR.

