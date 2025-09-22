Internacional

Dos colombianos son investigados en España por falsedad en documento y delitos contra seguridad vial

En España, usar un carné falso para conducir es un delito que se castiga con penas de prisión de 3 a 6 meses, o multas de hasta 500 euros.

Yuliana Botero

La Policía de Palma de Mallorca, en España, adelanta una investigación contra dos personas de nacionalidad colombiana por los delitos de falsedad en documentos y contra la seguridad vial.

La investigación procede contra un hombre de 40 años y una mujer de 33 años, quienes fueron sorprendidos manejando con permisos falsos. Al ser sorprendidos por las autoridades en controles viales, los colombianos mostraron sus licencias colombianas, las cuales, al verificarse, también resultaron ser falsas.

Por estos hechos, estas dos personas están siendo investigadas y fueron citadas a dependencias policiales, donde se acogieron a su derecho a no declarar. En consecuencia, su caso fue remitido a la autoridad judicial.

