Escuche aquí el audio completo de Peláez y De Francisco de este 22 de septiembre de 2025
Hernán Peláez y Martín de Francisco hablaron sobre la ceremonia del Balón de Oro 2025, y debatieron sobre los posibles candidatos a llevarse el galardón.
01:36:24
