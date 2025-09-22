Tras 6 intentos sin ofertas, Gobierno adjudicó zona franca en Palmaseca por 30 años más a los mismos

El Gobierno anunció este lunes, 22 de enero, que adjudicó el contrato de arrendamiento de la Zona Franca de Palmaseca, Valle del Cauca, tras seis intentos fallidos.

La W conoció que Zona Franca Palmaseca S.A. es la empresa que ganó esta licitación y tendrá la operación de esta zona franca por los siguientes 30 años.

Hay que recordar que en los últimos meses se adelantaron seis intentos fallidos, y esto había impedido garantizar la continuidad de esta zona franca estratégica para el desarrollo económico y productivo del país.

Al respecto, la ministra de Comercio, Diana Morales, afirmó que “gracias a una exhaustiva verificación del modelo, múltiples reuniones interinstitucionales, visitas estratégicas a la zona franca y un trabajo articulado de todo el equipo técnico, conseguimos estructurar una propuesta significativamente más atractiva”.

En este sentido, la cartera agregó que por eso se logró la adjudicación para el arrendamiento de la zona franca, lo que no solo asegura la continuidad de una zona estratégica para el país, sino que, “por primera vez en la historia, establece condiciones obligacionales que garantizan la participación del sector de la economía popular”.

“El modelo adjudicado introduce un enfoque innovador que fomenta activamente la participación de micro, pequeñas y medianas empresas e impulsa encadenamientos productivos que dinamizan el tejido empresarial. Además, genera oportunidades concretas para que negocios, micronegocios, mipymes, el sector asociativo, cooperativo y los emprendimientos de la Economía Popular accedan a nuevas vías de crecimiento, integrándose plenamente a las cadenas de valor”, señaló el Ministerio en un comunicado.

Con corte a 31 de diciembre de 2024, según el informe trimestral, la zona franca de Palmaseca reporta inversiones por $43.193 millones.

La composición del capital de los usuarios de la Zona Franca Palmaseca, constituye el 64,71% de capital nacional, seguido por el 29,41% correspondiente a capital extranjero, y finaliza con el 5,88% conformado por capital mixto (nacional y extranjero).