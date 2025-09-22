Tras críticas, MinTransporte asegura que sí está atendiendo la emergencia en la vía al Llano

Ante las recientes declaraciones del gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, en las que criticó el actuar y la atención que el Gobierno ha prestado a la emergencia que se presenta desde hace semanas en la vía Bogotá – Villavicencio en su kilómetro 18 tras un derrumbe de grandes proporciones, la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, respondió asegurando que el Gobierno sí está atendiendo la emergencia desde diferentes frentes.

En sus declaraciones, la ministra Rojas, dijo: “El Gobierno Nacional sí está poniendo la cara. (...) El Invías atiende permanentemente puntos críticos, hemos ido muchas veces a verificar las acciones en la vía; hay PMU permanente, nosotros nos reunimos de manera constante para el monitoreo al Llano, ayer tuvimos una reunión virtual mientras yo estaba en presidencia”.

Por otro lado, la ministra Rojas, explicó que los recursos para la atención de la compleja situación que se registra en la carretera en mención son escasos y que por ende no se ha tomado la determinación de declarar una emergencia.

Señaló: “El tema es plata: ¿usted para qué declara emergencia? Para poder destinar unos recursos, para hacer una inversión y poder hacer una ejecución más rápida de lo normal y que sea de impacto; el tema es que si no existen esos recursos nos quedamos con media declaratoria de la emergencia . De todas maneras tendré una reunión con el ministro de Hacienda para revisar la posibilidad de unos recursos que hoy no están en el Ministerio de Transporte, ni en la ANI, ni en el Invías, que hoy no están para esa atención, vamos a quemar todos los cartuchos para encontrar soluciones”.

En cuanto a los recursos que se necesitan para atender la emergencia en su totalidad, el MinTransporte aseguró que hasta el momento no se tiene claridad debido a que aún se realizan los estudios y los alcances de la situación.