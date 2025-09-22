Tres muertos y 16 heridos dejó un ataque ucraniano con drones en Crimea

Tres personas han muerto y 16 más han resultado heridas en un ataque de drones rusos cargados con explosivos en la península de Crimea, un territorio ucraniano anexionado por Rusia en 2014, según han informado las autoridades rusas.

Así lo ha indicado el gobernador de Crimea, Sergei Aksionov, en un mensaje en su canal de Telegram en el que ha expresado “(su) más sincero y profundo pésame a los familiares y allegados” de las víctimas. “Deseo una pronta recuperación a todos los heridos, a quienes se les prestará la asistencia y el apoyo necesarios”, ha agregado.

Él mismo ha informado horas antes de que uno de los drones ha impactado sobre una escuela de la localidad de Foros y que también han resultado dañadas las instalaciones de un sanatario cercano. Además, los restos de un dron derribado causaron un incendio en una zona de pasto seco cerca de Yalta.

El Ministerio de Defensa ruso ha acusado al “régimen de Kiev” de perpetrar lo que ha calificado como un “ataque terrorista deliberado contra objetivos civiles”, una acción que ha tenido lugar sobre las 19.30 hora de Moscú “en una zona turística de la República de Crimea, donde no hay instalaciones militares”.

“Las fuerzas armadas ucranianas llevaron a cabo un ataque terrorista utilizando vehículos aéreos no tripulados equipados con ojivas de alto poder explosivo”, ha explicado la cartera militar en un comunicado, después de anunciar la intercepción de 22 drones entre las 16.00 y las 20.00 horas, 16 de ellos sobre el mar Negro y tres sobre las regiones de Bélgorod y de Crimea.

Tras el ataque, la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, Maria Zajarova, ha emplazado a la OTAN y a la UE a “mirarse en el espejo” cuando busquen el origen de la “agresión” en el continente europeo, informa la agencia de noticias rusa TASS.

“Son ellos quienes impulsan la desestabilización y la propagación del terrorismo en Europa, patrocinando al régimen de Kiev y suministrándole armas”, ha indicado.

