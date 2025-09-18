Moscú insiste en que “verdadera garantía” de seguridad para Ucrania es su estatus neutral

Moscú insistió este jueves 18 de septiembre, en que la “verdadera garantía” de seguridad para Ucrania es su estatus neutral y no nuclear.

“Permítanme recordarles que la verdadera garantía de seguridad para Ucrania es su retorno a los documentos fundamentales que dieron lugar a su independencia, soberanía y condición de Estado”, dijo la portavoz de Exteriores de Rusia, María Zajárova, en rueda de prensa.

Zajárova agregó que estos documentos “consagran el estatus no nuclear, neutral y no alineado” de Ucrania.

“Estas son sus garantías de seguridad”, insistió.

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, llamó la semana pasada a finalizar cuanto antes el trabajo sobre las garantías de seguridad para Kiev.

“Rusia no sólo no desea acabar la guerra, sino que también la incrementa al plantear una amenaza real a Europa mediante el lanzamiento de sus drones sobre Polonia. Por eso, es necesario finalizar las garantías de seguridad tan pronto como sea posible”, escribió Zelenski en su cuenta de Telegram tras reunirse con asesores de los gobiernos del Reino Unido, Francia, Alemania e Italia.

