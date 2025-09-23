Banda delincuencial amenaza a comerciantes del Centro Comercial La Alejandría en Cúcuta

Banda delincuencial amenaza a comerciantes del Centro Comercial La Alejandría de Cúcuta. / Foto: Tomada de video.

Cúcuta

Nuevamente los comerciantes de La Alejandría en Cúcuta, son blanco de amenazas por parte de la delincuencia en zona de frontera.

En las últimas horas se conoció un video donde aparecen tres hombres encapuchados, autodenominados “hampa cucuteña” con armas de largo alcance y en donde vuelven a amenazar a los comerciantes de La Alejandría, asegurando que todo aquel que financie o colabore con grupos paramilitares en ese centro comercial, serán declarados objetivos militar.

“Comerciante que sepamos que le están pagando vacuna al grupo urbano ”Los Gaitanistas", serán objetivo militar de parte del hampa cucuteña", dice uno de los hombres que aparece en esta pieza audiovisual.

Van más allá con sus amenazas e indican que “no daremos tranquilidad. Pasemos un diciembre tranquilo o vamos a prender La Alejandría en candela”.

Recordemos que meses atrás, varias granadas fueron lanzadas a este centro comercial y sus inmediaciones, en amenazas similares contra sus comerciantes.