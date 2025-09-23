Capturado el presunto homicida de firmante de paz asesinado en Risaralda; se escondía en Cali

Fue capturado alias ‘Alex’ un hombre de 47 años de edad que está siendo investigado por la Policía como el perpetrador del homicidio de Arley de Jesús Holguín Orrego, firmante de paz asesinado en Pueblo Rico, Risaralda, el pasado 16 de junio, al parecer, por un ajuste de cuentas.

La captura de este sujeto se realizó en el barrio Comuneros del distrito de Agua Blanca en Cali, donde se adelantó una diligencia de allanamiento y registro

El reporte lo entregó el comandante de la Policía de Risaralda, el coronel Jhon Hernando Téllez.

“Señalar que esta importante captura se desarrolló en el barrio Comuneros del Distrito de Agua Blanca, en la Ciudad de Cali. Ahí se adelantó una diligencia de allanamiento y registro y se logró materializar la captura”.

El capturado tiene dos anotaciones judiciales por los delitos de hurto y por el porte de armas de fuego en el municipio de La Virginia en el año 2010.

En la investigación la Policía conoció que tras cometer este hecho, alias “Alex” huyó hasta Cali, sitio donde pretendía evadir la responsabilidad del homicidio.

Según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz - Indepaz - Arley de Jesús Holguín Urrego es el firmante #22 del acuerdo de paz asesinado en 2025.