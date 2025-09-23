Capturan banda que se hacía pasar por disidencias Farc para delinquir en Cundinamarca

En las últimas horas uniformados de la Policía de Cundinamarca lograron la captura en flagrancia de cinco personas en el municipio de Quebradanegra y Útica, las cuales se hacían pasar por integrantes de Grupos Armados Organizados Residuales, para cometer delitos como secuestro, robo y extorsión.

En medio del operativo, se logró el rescate de varias víctimas que fueron encontradas atadas e intimidadas por los delincuentes en zona rural del municipio de Quebradanegra.

Durante la misma operación, “se logró la recuperación de una camioneta que los capturados habían hurtado a las víctimas. Así mismo, se incautó un revólver calibre 38

con munición, dos motocicletas utilizadas para cometer los ilícitos, cuatro teléfonos celulares y un computador portátil”.

Los capturados presentan antecedentes por delitos como: extorsión, concierto para delinquir, hurto calificado, tráfico de armas y estupefacientes, uso de documento falso e inasistencia alimentaria.

Las cinco personas fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación y, en audiencias, un juez de la República les dictó medida de aseguramiento en centro carcelario.