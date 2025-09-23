Regiones

Cartagena: epicentro de la industria de bodas

Con una pasarela nupcial se abrió la tercera versión de Cartagena Wedding Dreams + Wedding Forum

Foto: Alcandía de Cartagena.

Inició en Cartagena Wedding Dreams + Wedding Forum 2025, que reúne a la industria de las bodas y que consolida a la capital de Bolívar como destino de romance. De acuerdo con cifras de la Corporación Turismo Cartagena de Indias, en la ciudad se realizan el 43% de las bodas de turismo que se hacen en el país.

La apertura para esta tercera edición fue en el imponente Castillo de San Felipe de Barajas, a cargo del colombiano Andrés Pajón, donde dio paso a las últimas tendencias en vestidos para novias, novios y acompañantes.

Hoy y mañana, expertos internacionales y mayoristas procedentes de países como Brasil, México y Perú intercambiarán escenario de formación, relacionamiento comercial y consolidación de negocios.

“El segmento de romance: bodas, lunas de miel, pedidas de mano, planes románticos, no es un lujo, es una cadena productiva que impulsa nuestra economía, fortalece al sector turístico y proyecta a Cartagena como destino emblemático para quienes buscan celebrar el amor”, afirmó el alcalde Dumek Turbay.

Hoy, a partir de las nueve de la mañana hasta las cinco de la tarde, iniciará la agenda en el centro de convenciones de las Américas, totalmente gratuito.

