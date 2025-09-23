Consejo de Estado da la razón a exalcalde de Cartagena William Dau y anula sanción de Procuraduría

El Consejo de Estado tumbó la sanción de 9 años que había impuesto la Procuraduría contra el exalcalde de Cartagena, William Dau, por suscribir un contrato en pandemia para la adquisición de pruebas rápidas de Covid-19.

El alto tribunal concluyó que no se presentó un detrimento del patrimonio público ni se desconocieron los principios de la contratación estatal en la suscripción del contrato.

En el fallo el Consejo de Estado afirmó que la contratación se realizó bajo la figura de urgencia manifiesta, habilitada durante la emergencia sanitaria decretada por el Gobierno Nacional en 2020, lo que eximía al entonces alcalde de elaborar estudios previos o justificar de manera ordinaria el proceso.

Otro de los puntos que abordó la Sala que estudió el caso fue que la Procuraduría desconoció los principios de presunción de inocencia y el de in dubio pro disciplinado. Esto significa que, en caso de existir dudas sobre la responsabilidad de un funcionario en un proceso disciplinario, estas deben resolverse a su favor. Según el Consejo de Estado, el ente de control utilizó pruebas recolectadas con posterioridad a la firma del contrato para cuestionar la idoneidad del contratista.

“En consecuencia: (i) la PGN reflejó, en los fallos revisados, la falta de certeza sobre la incapacidad del contratista para cumplir con el objeto del negocio al momento de su celebración, lo que evidencia la existencia de dudas en la estructuración del reproche de responsabilidad.”