MinDefensa rinde cuentas sobre orden público en Antioquia, Catatumbo y Cauca

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, presentó ante el Congreso un balance de las principales acciones operacionales y resultados en materia de seguridad en Antioquia, Catatumbo y Cauca.

“En Antioquia se han adelantado 28 operaciones ofensivas desde noviembre del año pasado hasta agosto de este año, lo que ha representado una reducción del 14,8% en los homicidios en el norte-centro del departamento y del 24,6% en las zonas rurales. El terrorismo se redujo en un 47% y el desplazamiento forzado en un 76%” dijo.

El jefe de la cartera de defensa anunció que 49 vehículos llegan a reforzar el trabajo de las tropas en Antioquia y eso complementa los casi 8.000 que ha dispuesto el Gobierno Nacional. Además dijo que hay desplegados 28.272 hombres y mujeres.

Por otro lado Sánchez dijo que en el Catatumbo “confluyen estructuras que actúan en medio de la población civil, lo que genera enormes dificultades para las operaciones militares. A pesar de ello, hemos desarrollado 798 operaciones, en las que se ha logrado recuperar 24 menores que habían sido reclutados”.

En el Cauca se registraron 616 afectaciones a grupos criminales, con la recuperación de 79.000 hectáreas y la incautación de armas y droga. En medio de la ofensiva operacional, se produjeron 46 muertes en desarrollo de operaciones militares de integrantes de grupos criminales. Esto ha permitido reducir el homicidio en un 3,4%, la extorsión en un 10% y el reclutamiento forzado en un 61% en tres departamentos del suroccidente.

El Ministro informó que se han neutralizado cinco de seis objetivos de alto valor, y que la recompensa por alias ‘Pablo’, responsable de atentados terroristas contra la población civil, asciende a 4.500 millones de pesos.

En respuesta a los recientes atentados en el Valle del Cauca, el MinDefensa reiteró que fue activado un bloque de búsqueda con 500 uniformados, que ha desarrollado 44 operaciones de alto impacto, con 172 capturados y la incautación de material de guerra y explosivos.

En los ataques provenientes del Cauca, ocurridos en agosto, fueron capturados 29 responsables materiales de los atentados, entre ellos contra la gobernadora y autoridades locales.