ONU en Colombia asegura que constató “el sufrimiento y las violaciones” provocados por grupos armados

Scott Campbell pidió al Estado colombiano proteger a la población civil y a los grupos armados frenar el reclutamiento de menores de edad.

Banderas de Colombia y de la ONU. Fotos: Getty Images.

Alejandro Arteaga

El representante en Colombia del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Scott Campbell, advirtió que en Colombia no existe una presencia sostenida e integral del Estado para garantizar el respeto por los derechos de la población en los departamentos de Huila y Caquetá.

Estas declaraciones se produjeron después de una reunión sostenida entre Campbell y autoridades civiles, sociales, líderes y defensores de derechos humanos, así como por participar en mesas humanitarias.

Además, la ONU alertó por la difícil situación que atraviesan estas comunidades:

“La semana pasada vi el miedo en sus ojos. Los liderazgos sociales están acorralados; son privados de sus libertades a opinar o a moverse en el territorio; hay amenazas, homicidios y desconfianza para denunciar ante las autoridades; hay extorsiones; los niños, las niñas y los adolescentes están siendo reclutados; no tienen paz”.

El organismo internacional también pidió al Estado tomar medidas para proteger a los líderes amenazados. En ese sentido, hizo un llamado a los grupos armados para frenar el reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes.

“Instamos a las autoridades a proteger y a no estigmatizar a la población civil que se encuentra ‘atrapada’ y bajo amenaza de muerte por estos grupos. Urgimos a los grupos armados no estatales a liberar a todos los niños, niños y adolescentes menores de 18 años en su poder, y a respetar a la población civil”, puntualizó Campbell.

Tras visitar estos territorios, la Oficina de Derechos Humanos de la ONU alertó por el homicidio de varios líderes sociales, advirtiendo que van tres en Huila y dos en Caquetá en lo corrido de 2025. Así mismo, advirtió un subregistro en materia de reclutamiento de niños, niñas y adolescentes, por el temor de los familiares a denunciar ante las autoridades.

