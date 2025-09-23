PGN vigila acciones para remover la sedimentación del sistema de alcantarillado de Santa Marta

Santa Marta

La Procuraduría General de la Nación pidió a la Gobernación de Magdalena y a la Alcaldía de Santa Marta trabajar de manera conjunta para adelantar las acciones necesarias que permitan remover la sedimentación del sistema de alcantarillado en la ciudad, y de esa forma prevenir inundaciones en diferentes sectores de la ciudad.

Se conoció que las procuradurías Regional de Magdalena y Provincial de Santa Marta, en desarrollo de su función preventiva, hacen seguimiento a la solicitud realizada por las dos entidades territoriales a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), para que disponga de equipos y tecnología para retirar esa sedimentación.

Según el ente de control esta situación genera un alto riesgo para la población en caso de que se presenten lluvias fuertes en la región.