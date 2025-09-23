Procuraduría pide a UNP reforzar seguridad de líderes políticos tras amenazas a senador Carlos Chacón

La Procuraduría General de la Nación solicitó a la Unidad Nacional de Protección (UNP) revisar y fortalecer las medidas de seguridad del senador liberal Alejandro Carlos Chacón, luego de que el congresista denunciara haber recibido amenazas de muerte a través de su celular.

Puede leer: Senador liberal Alejandro Chacón denunció amenazas de muerte

El mensaje llegó el domingo 21 de septiembre a las 7:06 de la noche por medio de WhatsApp. En el texto, los remitentes advirtieron al legislador que debía abstenerse de realizar denuncias públicas, de lo contrario atentarían contra su vida y hasta contra sus mascotas. Chacón calificó la amenaza como un intento de silenciar su labor política.

Tras conocer la situación, el senador informó a la Policía Nacional y sostuvo conversaciones con el Ministerio del Interior para revisar su esquema de protección. Además, confirmó que este martes presentará de manera formal la denuncia ante las autoridades judiciales.

Le puede interesar: En plena elección de procurador, senadores le cantaron el cumpleaños a Carlos Chacón

La Procuraduría, al pronunciarse sobre el caso, también instó a la UNP a evaluar los niveles de riesgo que enfrentan otros líderes políticos en el país, con el fin de prevenir posibles hechos de violencia en su contra.