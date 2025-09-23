¿Qué es una visa H-1B y cuánto tiempo dura? Características clave, requisitos para aplicar y más

Según el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS), la categoría de visa no inmigrante tipo H1B se aplica a las personas que:

Quieren prestar servicios en un campo especializado.

Servicios de gran mérito.

Habilidades excepcionales para los proyectos de desarrollo o investigación cooperativa con el Departamento de Defensa (DOD).

Son modelos de alta costura.

El presidente Donald Trump anunció que las empresas que quieran contratar a trabajadores extranjeros muy cualificados mediante la visa H-1B, como los del sector de alta tecnología, deberán desembolsar cada año 100.000 dólares, en lugar de los 1.000 dólares actuales.

Desde su primer mandato, Trump ha mostrado su intención de limitar esos permisos de trabajo para priorizar a los trabajadores estadounidenses.

El número de solicitudes de visas H1-B ha aumentado significativamente en los últimos años y llegó a un pico de aprobaciones en 2022 bajo la Presidencia del demócrata Joe Biden.

¿Cuánto tiempo puede estar en EE.UU. con una visa H-1B?

En calidad de trabajador especializado H-1B, generalmente se le puede admitir por un periodo de hasta tres años.

Este periodo inicial de admisión puede extenderse generalmente por un periodo adicional de hasta tres años, para un periodo total de seis años.

Es clave tener en cuenta que si usted posee interés propietario en la organización o entidad, es decir, posee más del 50% en la organización o entidad que lo está pidiendo, la aprobación de su petición inicial y su primera petición de extensión se limitarán cada una a un periodo de validez de hasta 18 meses.

¿Cuáles son los requisitos para acceder a una visa H-1B?

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS), en su página web, comparte los requisitos para cada una de las causales por las que pdoría acceder a la visa H-1B. Estas son las siguientes:

H-1B Trabajos Especializados

La aplicación teórica y práctica de un cúmulo de conocimiento altamente especializado.

Un título universitario de bachillerato o posgrado de Estados Unidos, o su equivalente.

Un bachillerato o un grado superior de Estados Unidos en una especialidad específica directamente relacionada, o su equivalente.

Tener una licencia sin restricciones expedida por el estado, registro o certificación que lo autorice a ejercer plenamente la ocupación de especialidad y dedicarse a dicha especialidad en el estado del empleo previsto.

Si desea aplicar a la visa H-1B para ejercer labores de investigador y trabajo de Proyectos de Desarrollo del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, o es modelo de alta costura, puede ver los requisitos en este link: https://www.uscis.gov/es/trabajar-en-los-estados-unidos/h-1b-para-profesionales-con-trabajos-especializados

Es importante destacar que “algunas profesiones requieren que un beneficiario H-1B posea una licencia estatal o local que lo autorice a practicar completamente el trabajo especializado”.

