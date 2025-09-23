Reportan la captura de cuatro hombres por el ‘plan pistola’ en Córdoba

Montería

El comandante de la Policía en Córdoba, coronel Elkin Corredor, calificó las capturas de cuatro presuntos integrantes del Clan del Golfo como “deuda de honor”, luego de que los procesos investigativos indicaran que estarían implicados en el llamado ‘plan pistola’, acción criminal que dejó siete uniformados muertos y seis más heridos en el departamento. Los hechos violentos se registraron entre los meses de abril y mayo de 2025.

“Llevamos tres capturas, una en el municipio de Chimá, un ataque a nuestro Ejército; tenemos otra captura por ataque contra nuestro sargento de la Armada Nacional y otra captura por el ataque en el que resultó herido nuestro policía en Lorica. Otra acción policial la adelantamos por la muerte de nuestro policía en Sahagún”, expresó el uniformado.

Contexto en La W: Escalada de violencia contra la fuerza pública ha dejado siete uniformados muertos en Córdoba

Asimismo, expresó que “estamos trabajando fuertemente para capturar a quienes atentaron contra la vida de nuestros uniformados del Ejército en el sector de Buenavista; ya hay un proceso bastante avanzado con el Gaula Militar Sinú. Es una deuda de honor que tenemos con nuestra fuerza pública”.

Según el uniformado, en el departamento hay un aumento de un 35% de capturas en comparación con el año 2024 para la misma fecha.

Las acciones criminales contra la fuerza pública se registraron en los municipios de Lorica, Ciénaga de Oro, Chimá, Montería, La Apartada, San Antero, San Carlos, Puerto Escondido, Sahagún, San Bernardo del Viento y Buenavista.