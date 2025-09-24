13 nombres en español en la lista de los más comunes del mundo: El no. 1 tiene más de 60 millones

Elegir el nombre de un nuevo miembro de la familia en ocasiones se puede convertirse en un verdadero reto para los padres. La enorme variedad de nombres hace que algunos parezcan perfectos para unos, mientras que otros los consideran inusuales.

Además, encontrar el nombre adecuado implica dedicar tiempo, investigar y, en ciertos casos, evaluar si está de moda. Puesto que, la elección de nombres para recién nacidos refleja una combinación de tradiciones familiares y tendencias contemporáneas.

Por otro lado, hay padres que buscan que sus hijos tengan nombres únicos y diferentes, es por eso por lo que suelen recurrir a combinaciones de nombres de miembros de la familia.

Nombres en español más comunes del mundo

De acuerdo con el listado emitido por portal Forebears, dentro del top 100 de nombres más comunes del mundo, 13 son en español.

Los 13 nombres en español más comunes del mundo

María ha sido elegido por 61,134,526 personas, lo que significa que, en promedio, una de cada 119 lleva este nombre. José lo han usado 29,946,427 personas, es decir, aproximadamente una de cada 243 se llama así. David es el nombre de 13,429,576 personas, lo que equivale a un promedio de una cada 543. Ana cuenta con 12,091,132 registros, representando a una de cada 603 personas. Juan ha sido el nombre escogido por 11,372,603 individuos, o sea, una persona de cada 641 lo tiene. Daniel aparece en 10,026,181 casos, lo que corresponde a una de cada 727 personas. Luis ha sido usado por 9,757,245 personas, lo que indica que una de cada 747 lleva este nombre. Carlos es compartido por 9,618,779 individuos, lo que significa un promedio de una de cada 758. Antonio registra 8,659,274 usos, equivalente a que una de cada 842 personas se llama así. Elena ha sido elegido por 8,516,023 personas, es decir, una de cada 856 lleva este nombre. Francisco suma 8,284,823 personas que lo utilizan, lo que equivale a una de cada 880. Fátima lo tienen 7,251,577 personas, dando un promedio de una de cada 1,005. Pedro aparece en 6,446,070 casos, representando a una de cada 1,131 personas.

¿Cuáles fueron los nombres más comunes en Colombia?

Anualmente, la Registraduría Civil publica el informe de los nombres más frecuentes e incluso, revelan el número exacto de los menores que fueron registrados de forma legal con cada nombre ante la misma entidad.

Aunque por muchos años se reveló que Laura, Sebastián, Camilo, Juan y María eran los líderes del listado, durante el último año esta tendencia cambió. De hecho, estos nombres ya no aparecen dentro del top 10 de los más comunes.

Niños

Emiliano: 3.218 registros

3.218 registros Maximiliano: 3.125 registros

3.125 registros Thiago: 2.658 registros

2.658 registros Emmanuel: 2.426 registros

2.426 registros Jerónimo: 1.990 registros

1.990 registros Samuel: 1.892 registros

1.892 registros Santiago: 1.866 registros

1.866 registros Isaac: 1.823 registros

1.823 registros Mathias: 1.482 registros

Niñas