Aduciendo incumplimientos contractuales, Clínica Shaio terminó contrato con la Nueva EPS

Luego de 17 años de ser parte de la red de prestadores de la Nueva EPS, la Clínica Shaio, informó que dio por terminado el contrato de prestación de servicios, debido a que se ha visto obligada a destinar recursos propios de caja para mantener la atención de los afiliados de la Nueva EPS.

La Fundación informó que los pagos realizados por la EPS para la atención de sus usuarios, oscilan entre el 0,5% y el 23% de las obligaciones mensuales, lo que la llevó a tener un saldo en rojo con la Clínica que supera los 95 mil millones de pesos.

Según la clínica, esta determinación se adoptó tras llegar a un límite operativo, que podría poner en riesgo la atención de más de 14 mil pacientes,

“Que requieren servicios de alta complejidad, los cuales exigen infraestructura activa, personal especializado y recursos permanentes”, señaló la clínica en un comunicado.

Agrega el comunicado que el agotamiento de los recursos y la falta de respuesta de la Nueva EPS frente a sus obligaciones, la llevó a un límite operativo, “De mantenerse esta situación, desembocaría en el cierre definitivo de nuestros servicios, con consecuencias irreparables para miles de pacientes y para la salud pública en general”.

La clínica dijo que garantizará la atención de urgencias y la continuidad de los procesos asistenciales en curso, pero que notificará oportunamente los casos para que la EPS realice los traslados y coordinaciones necesarias, de manera responsable y ordenada.

“En este punto crítico, la única forma real y efectiva de garantizar la continuidad de la atención médica a los afiliados de NUEVA EPS es mediante el cumplimiento inmediato y sostenido de las obligaciones de pago pendientes”, enfatizó la clínica.