Debate precandidatos Susana Muhamad y Juan Carlos Pinzón: economía ilegal, Petro en la ONU y más

Entre los temas de los que hablaron los precandidatos presidenciales Susana Muhamad y Juan Carlos Pinzón estuvieron la aspersión, la economía ilegal y las declaraciones del presidente Petro en la ONU

Susana Muhamad y Juan Carlos Pinzón. Fotos: (Colprensa - Cristian Bayona) / (Colprensa - Luisa González).

Los precandidatos presidenciales Susana Muhamad y Juan Carlos Pinzón debatieron en los micrófonos de La W sobre diferentes temas coyunturales de Colombia como la economía ilegal en el país, el discurso del presidente Gustavo Petro en la ONU y más.

Escuche el debate completo aquí:

