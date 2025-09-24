Susana Muhamad y Juan Carlos Pinzón. Fotos: (Colprensa - Cristian Bayona) / (Colprensa - Luisa González).

Debate precandidatos Susana Muhamad y Juan Carlos Pinzón: economía ilegal, Petro en la ONU y más

Los precandidatos presidenciales Susana Muhamad y Juan Carlos Pinzón debatieron en los micrófonos de La W sobre diferentes temas coyunturales de Colombia como la economía ilegal en el país, el discurso del presidente Gustavo Petro en la ONU y más.

Escuche el debate completo aquí: