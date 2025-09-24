Poster de pelícua The Sea y banderas de Palestina e Israel. Fotos: Getty Images

El régimen de supremacía judía tiene que cambiar: Shai Carmeli-Pollak, director israelí de ‘The Sea’

Shai Carmeli-Pollak, director israelí de la película ‘The Sea’, que ha sido escogida para representar a Israel en los Oscar 2026, habló con La W acerca de su obra, que desató polémica en el gobierno de Benjamín Netanyahu.

Aseguró que él parte de la premisa de que tanto judíos como palestinos son personas. Por eso, explicó que en su película no va en contra del soldado israelí como persona, sino en contra del sistema.

Asimismo, aclaró que no ha tenido problemas con su familia por lo controversial que resultó el guion de la película en Israel, pues ellos entienden que él no solo es un cineasta, sino un “activista en contra de la ocupación”.

Carmeli-Pollak también mencionó que no cree que su película siente mal a los solados de Israel porque el problema es el Gobierno.

“El régimen de supremacía judía tiene que cambiar para que todo el mundo tenga la oportunidad de vivir de forma decente”, dijo.

¿Hay genocidio en Gaza?

Expresó que, aunque le rompe el corazón, sí hay genocidio: “no hay otra forma de decirlo”.

