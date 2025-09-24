Este es el nuevo fusil desarrollado por INDUMIL
La reducción del costo del fusil INDUMIL con respecto al fusil Galil estaría alrededor de un 25% menos.
La Industria Militar de Colombia (INDUMIL) anunció el desarrollo de un nuevo fusil diseñado y fabricado en el país.
El nuevo fusil incorpora innovaciones que lo diferencian del Galil ACE, actualmente en uso, entre ellas: menor peso, mayor resistencia a condiciones extremas, facilidad de mantenimiento y un diseño modular.
Desde el Ministerio de Defensa se anunció que el nuevo fusil está fabricado en un 65% utilizando polímeros de alta resistencia y ofrece ventajas frente al Galil ACE, cuya composición es de 70% acero y 30% polímero.
Estas son las características del fusil:
En cuanto a especificaciones técnicas, el fusil INDUMIL es más liviano que el Galil ACE:
- 8 pulgadas: Indumil 3.4 kg / Galil ACE 3.5 kg
- 13 pulgadas: Indumil 3.5 kg / Galil ACE 3.8 kg
- 18 pulgadas: Indumil 3.6 kg / Galil ACE 4.4 kg
Durante la presentación, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, explicó que “se están haciendo los ajustes internos y toda la línea de producción, de tal manera que a partir del segundo semestre del 2026 – si se dan las condiciones – comencemos ya la transición al nuevo fusil colombiano, que puede tardar unos cinco años, adquiriendo una capacidad de producción de 80.000 fusiles anuales para reemplazar los 400.000” indicó el funcionario.