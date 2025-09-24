Actualidad

Este es el nuevo fusil desarrollado por INDUMIL

La reducción del costo del fusil INDUMIL con respecto al fusil Galil estaría alrededor de un 25% menos.

Este es el nuevo fusil desarrollado por INDUMIL. Foto: suministrada.

Este es el nuevo fusil desarrollado por INDUMIL. Foto: suministrada.

La Industria Militar de Colombia (INDUMIL) anunció el desarrollo de un nuevo fusil diseñado y fabricado en el país.

El nuevo fusil incorpora innovaciones que lo diferencian del Galil ACE, actualmente en uso, entre ellas: menor peso, mayor resistencia a condiciones extremas, facilidad de mantenimiento y un diseño modular.

Le puede interesar

Desde el Ministerio de Defensa se anunció que el nuevo fusil está fabricado en un 65% utilizando polímeros de alta resistencia y ofrece ventajas frente al Galil ACE, cuya composición es de 70% acero y 30% polímero.

Estas son las características del fusil:

En cuanto a especificaciones técnicas, el fusil INDUMIL es más liviano que el Galil ACE:

  • 8 pulgadas: Indumil 3.4 kg / Galil ACE 3.5 kg
  • 13 pulgadas: Indumil 3.5 kg / Galil ACE 3.8 kg
  • 18 pulgadas: Indumil 3.6 kg / Galil ACE 4.4 kg

Durante la presentación, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, explicó que “se están haciendo los ajustes internos y toda la línea de producción, de tal manera que a partir del segundo semestre del 2026 – si se dan las condiciones – comencemos ya la transición al nuevo fusil colombiano, que puede tardar unos cinco años, adquiriendo una capacidad de producción de 80.000 fusiles anuales para reemplazar los 400.000” indicó el funcionario.

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen directo

W Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Señales

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad