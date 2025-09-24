Fecoljuegos pidió bloquear la plataforma Polymarket, que ofrece apuestas sobre elecciones

La Federación Colombiana de Empresarios de Juegos de Suerte y Azar (Fecoljuegos) le pidió a través de una carta a Coljuegos el bloqueo de la plataforma internacional Polymarket.com, la cual opera sin autorización en el país ofreciendo apuestas digitales sobre resultados electorales.

“Plataformas como Polymarket se autodenominan mercados de predicción y permiten apostar sobre elecciones presidenciales y legislativas sin controles de acceso, verificación de edad ni medidas de juego responsable. Esto no sólo configura una operación ilegal, sino que representa un riesgo directo para la democracia al abrir la puerta a la manipulación de tendencias de opinión, la compra de encuestas y la desinformación en procesos electorales”, señaló Evert Montero, presidente de Fecoljuegos.

La Federación también alertó que estas plataformas operan con dinero digital como Bitcoin, medios de pago que no están autorizados en Colombia para juegos de suerte y azar.

“Esto incrementa los riesgos en materia de trazabilidad, lavado de activos y protección del consumidor, debilitando los principios de transparencia y legalidad que caracterizan al sector formal”, resaltó el líder gremial.

A ello agregó que “el juego legal en Colombia se desarrolla bajo estricta supervisión estatal, aporta directamente al sistema de salud y garantiza entornos seguros para los usuarios. No podemos permitir que plataformas sin control vulneren la confianza ciudadana ni desvíen recursos que deben beneficiar al país”.