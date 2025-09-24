Galaxy Z Fold7: el smartphone que redefine portabilidad, productividad e inteligencia

Colombia

Samsung lo ha vuelto a hacer. Con el lanzamiento del Galaxy Z Fold7, la compañía surcoreana demuestra que la innovación no tiene límites y que el futuro de los smartphones plegables está más vivo que nunca. Este nuevo dispositivo se posiciona como el Galaxy Z Fold más delgado y liviano hasta la fecha, combinando diseño sofisticado, potencia desbordante y un ecosistema de herramientas inteligentes que lo convierten en un verdadero centro de productividad y creatividad.

Portabilidad sin sacrificar poder

Una de las grandes ventajas del Z Fold7 es su portabilidad. Su construcción ligera y delgada lo hace más cómodo de llevar, sin perder la esencia de lo que lo hace único: una pantalla amplia y envolvente que se despliega para brindar una experiencia visual inmersiva, ideal tanto para el trabajo como para el entretenimiento. Este equilibrio entre diseño compacto y funcionalidad expansiva es lo que coloca al Fold7 en una categoría única dentro del mundo móvil.

Multitarea y productividad sin límites

La pantalla más amplia de un smartphone Galaxy permite a los usuarios disfrutar de una experiencia multitarea como ninguna otra. Dividir la pantalla para trabajar en varios proyectos a la vez, responder correos mientras se navega en internet, o tomar notas al mismo tiempo que se participa en una videollamada son solo algunas de las posibilidades que el Fold7 hace realidad.

Además, su interfaz optimizada convierte la gran pantalla en un lienzo perfecto para la productividad, transformando la manera en que usamos un teléfono. Es un dispositivo que no solo se adapta al estilo de vida actual, sino que lo potencia.

Rendimiento diseñado para el futuro

En su interior, el Galaxy Z Fold7 integra el procesador más potente adaptado a Galaxy, garantizando velocidad, eficiencia y fluidez en cada tarea. Ya sea editando videos, jugando títulos de última generación o trabajando con aplicaciones de alto rendimiento, el Fold7 responde con una potencia sorprendente.

Samsung ha optimizado este rendimiento para que vaya de la mano con la experiencia multitarea y con las exigencias de quienes buscan un smartphone capaz de hacerlo todo sin compromisos.

Fotografía y video de nivel profesional

El apartado fotográfico del Z Fold7 marca un antes y un después. Su cámara principal con zoom de 200 MP ofrece imágenes más nítidas, brillantes y con un nivel de detalle impresionante. La tecnología mejorada de Nightography permite capturar escenas nocturnas llenas de vida, con colores vibrantes y claridad sorprendente.

Pero no solo se trata de capturar: también de crear. Gracias a la gran pantalla del Fold7, los usuarios pueden editar sus fotografías y videos con calidad profesional, directamente desde el dispositivo. Desde la grabación hasta la postproducción, todo puede hacerse sin salir del smartphone.

Galaxy AI con One UI 8: inteligencia al servicio del usuario

El Galaxy Z Fold7 lleva la experiencia de la Galaxy AI a un nuevo nivel con su integración en One UI 8. Esta interfaz no solo hace que la interacción con la inteligencia artificial sea más intuitiva y envolvente, sino que también aprovecha la amplitud de la pantalla para ofrecer un entorno más inmersivo y natural.

Desde organizar tareas hasta generar contenido creativo o asistir en la productividad, la IA del Fold7 se convierte en un aliado clave para simplificar la vida diaria y abrir nuevas posibilidades.

El futuro en la palma de la mano

Con el Galaxy Z Fold7, Samsung consolida su liderazgo en el mundo de los dispositivos plegables y demuestra que la evolución de los smartphones pasa por combinar diseño, potencia y tecnología inteligente. Es un dispositivo creado para quienes no se conforman con lo tradicional, para los que buscan ir más allá y tener en sus manos una herramienta que potencia cada aspecto de su vida.

El futuro ya llegó, y cabe perfectamente en la palma de la mano con el nuevo Galaxy Z Fold7: el smartphone que redefine la manera en que trabajamos, creamos y nos conectamos.