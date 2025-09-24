Gonzalo Aguirre, nuevo general manager de Diageo, presentó los planes de la compañía en Colombia

Durante el Festival de las Ideas, Aguirre resaltó que la industria de bebidas impulsa el empleo y la cultura en el país. Para el caso particular de Diageo, se refirió al programa Learning for Life, con el que más de 21.000 jóvenes han recibido formación gratuita en coctelería y gastronomía, fortaleciendo la empleabilidad en diversas regiones.

El ejecutivo enfatizó la importancia del consumo responsable y los programas de educación que ya han alcanzado a más de 300.000 estudiantes en el país. Además, presentó la campaña de Buchanan’s como patrocinador del Mundial 2026, con el mensaje “Volvamos como familia”, que busca unir a los colombianos en torno al fútbol y la celebración sana y consciente.

A continuación la entrevista completa: