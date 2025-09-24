Grupo Argos propone distribuir 230 millones de dólares a accionistas de Cementos Argos

Colombia

Recientemente se conoció que Grupo Argos, como accionista de Cementos Argos, solicitó a la compañía convocar una reunión extraordinaria de su Asamblea de Accionistas para proponer una distribución de 230 millones de dólares, que son producto de los beneficios obtenidos de la desinversión en Summit Materials en febrero de 2025, a todos los accionistas de Cementos Argos.

En ese sentido, la venta de Summit Materials a Quickrete representó para Cementos Argos un valor en efectivo cercano a los 2.875 millones de dólares, adicionales al valor generado en 2024 por la combinación de los activos de Argos USA con Summit Materials, por lo que, en total, Cementos Argos recibió por estas dos transacciones un valor aproximado de 4.071 millones de dólares. Esta distribución representaría el 5,65% del valor mencionado y se propone materializarlo antes de que finalice el 2025.

¿Cómo se propone distribuir el dinero? Valor por acción

Se propone que dicha distribución se realice a través de una oferta de readquisición de acciones, que permite agilizar la recepción de los recursos por parte de los accionistas y, de ser aprobada por la Asamblea de Accionistas de Cementos Argos, se realizará mediante el mecanismo independiente, regulado por la Bolsa de Valores de Colombia, y a un precio de 13.659 pesos por acción.

Tal como indica el Grupo Argos, este precio se determinó con base en el punto medio del rango de valoración estimado por Inverlink S.A.S. para el negocio operativo de Cementos Argos en el Proyecto de Escisión, aprobado por la Asamblea de Accionistas de Cementos Argos el 25 de marzo de 2025. Además, mencionan que esta iniciativa es independiente al programa vigente de recompra de acciones que ha venido ejecutando Cementos Argos.

De esta manera, Grupo Argos continúa reafirmando su compromiso con la creación y transferencia de valor para todos los accionistas de Cementos Argos, proponiendo una forma eficiente y ampliamente utilizada para distribuir valor, que además tiene un efecto positivo sobre la liquidez de la especie.