Liberan a la madre de la exalcaldesa de Pore: captores exigían 250 millones de pesos

Los hechos se registraron en zona rural del municipio de Pore, hasta donde llegaron cinco sujetos armados, irrumpiendo en el hogar de Senobia Tibaduixa. De allí, fue sacada a la fuerza y llevada a una zona montañosa.

Horas más tarde, familiares de la víctima pusieron en conocimiento del Gaula Militar Casanare y el CTI de la Fiscalía lo sucedido.

De manera inmediata, se activaron los protocolos y mecanismos de búsqueda, así como todas las capacidades de inteligencia militar con que cuenta el Ejército Nacional, con el objetivo de ubicar y rescatar a la señora Senobia Tibaduiza.

Horas después fueron interceptados dos de los secuestradores, quienes se movilizaban en la vía que comunica a la ciudad de Yopal con Villavicencio. Los sujetos fueron abordados y capturados en el lugar; además se pudo establecer que estas dos personas eran de nacionalidad extranjera, con la captura e información de inteligencia militar, se pudo dar con la ubicación exacta de donde estaba la señora Senobia Tibaduiza.

Las tropas del Gaula Militar ingresaron a una casa abandonada, en zona montañosa, entre los municipios de Pore y Paz de Ariporo, allí sometieron a los tres secuestradores y pusieron a salvo a la señora Senobia, quien fue trasladada hasta las instalaciones de la Décima Sexta Brigada del Ejército Nacional, donde recibió atención médica, para luego reencontrarse con sus familiares.

Esta operación deja la captura de los cinco secuestradores.