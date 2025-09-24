Lotería de la Cruz Roja: resultados del 23 de septiembre de 2025

La Lotería de la Cruz Roja se juega todos los martes a las 10:55 de la noche, mismo día de la Lotería del Huila. Es importante destacar que puede ver esta lotería en transmisión en vivo por el Canal 1 o por Facebook Live en la cuenta oficial.

Resultados Lotería de la Cruz Roja HOY 23 de septiembre

Este 23 de septiembre de 2025 se jugó la Lotería de la Cruz Roja por un premio mayor de 7.000 millones de pesos.

El resultado del premio mayor es: x de la serie x.

No se pierda todos resultados de los demás premios de la Lotería de la Cruz Roja aquí:

¿Cómo jugar la Lotería de la Cruz Roja y cuánto vale?

Para comercializar la lotería de la Cruz Roja se cuenta con una red de distribuidores localizados en 31 departamentos del país y en la ciudad de Bogotá D.C., contribuyendo a generar empleo en familias que se dedican a esta actividad.

El billete de la Lotería de la Cruz Roja tiene un costo de tres fracciones a $15.000 y a $5.000 la fracción.

Puede obtenerlo acudiendo a cualquiera de las sucursales y puede identificar la que le quede más cercana seleccionando su lugar de residencia y conociendo las direcciones en este link: https://lotecruz.org.co/distribuidores/

La Lotería de la Cruz Roja fue fundada en 1965 como una unidad estratégica de negocio que nació de su empresa matriz, la Sociedad Nacional de la Cruz Roja Colombiana, institución privada sin ánimo de lucro, encaminada a generar recursos económicos a través de la explotación, administración y operación de juegos de suerte y azar.

¿Cómo verificar que un billete de Lotería de la Cruz Roja sea real?

La fecha de juego.

La impresión del valor del billete $15.000 pesos, o la fracción $5.000 pesos.

Que no tenga tachaduras, enmendaduras.

Que el número del billete y la serie estén impresos con letras y números.

Que el código de barras esté identificado con el nombre del distribuidor, dirección y número de teléfono.

Preferiblemente cómprelo a un lotero que sea de su confianza.

¿Cómo consultar los resultados de cada sorteo de la Lotería de la Cruz Roja?

En el sitio web oficial puedes consultar el boletín de resultados, así como revisar si el número de su billete fue ganador.

En nuestras redes sociales puedes consultar el boletín de resultados con todos los premios de cada sorteo.

Puede comunicarse directamente al (1) 3115432 Opción 0 o extensión 100.

En las oficinas de los distribuidores.

¿Qué premios entrega la Lotería de la Cruz Roja?

Las personas que deseen participar en la Lotería de la Cruz Roja tendrán diversas posibilidades de ganar apostando un monto de dinero a una cifra que contenga cuatro números del 0 al 9 cada uno, sin embargo, también podrá elegir únicamente uno, dos o tres números de la cifra final en el correspondiente orden de izquierda a derecha.

Premio Mayor: 7.000′000.000 pesos.

7.000′000.000 pesos. 1 Seco: 200′000.000 pesos.

200′000.000 pesos. 4 Secos: 100′000.000 pesos.

100′000.000 pesos. 10 Secos: 30’000.000 pesos.

30’000.000 pesos. 15 Secos: 20’000.000 pesos.

20’000.000 pesos. 20 Secos: 10’000.000 pesos.

¿Qué premios puede ganar por aproximación de número?

Premio Mayor diferente serie: 4’066.265 pesos.

4’066.265 pesos. Tres primeras cifras del Mayor: 60.000 pesos.

60.000 pesos. Dos primeras y última cifra del Mayor: 60.000 pesos.

60.000 pesos. Tres últimas cifras del Mayor: 60.000 pesos.

60.000 pesos. Dos primeras cifras del Mayor: 30.000 pesos.

30.000 pesos. Dos últimas cifras del Mayor: 30.000 pesos.

30.000 pesos. Última cifra del Mayor: 15.000 pesos.

Las personas podrán conocer el valor neto a pagar de los premios en el link a continuación: https://lotecruz.org.co/plan-de-premios/

Allí podrá verificar el valor del premio antes y después del porcentaje de la retención de la fuente que corresponde al 20 %, esto se aplica a premios mayores a 48 Unidades de Valor Tributario (UVT).