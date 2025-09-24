“Queremos apoyar escenarios que fortalezcan el ejercicio macroeconómico del país”: José F. Quintero

JJosé Fernando Quintero, CEO de Indra Group Colombia, afirmó en El Festival de las Ideas 2025, presentado por Prisa Media, que el empresariado tiene la responsabilidad de impulsar escenarios donde se expongan de manera abierta las diferentes posturas del país. Para él, con más espacios que consoliden la democracia y fomenten la proyección a futuro de la nación, más se aporta al desarrollo del mismo.

Quintero sostuvo que la construcción de consensos es un deber de quienes lideran el sector privado. Más allá de las diferencias ideológicas, la democracia sólo se ejerce plenamente cuando existe un debate abierto que permita avanzar hacia proyectos nacionales de desarrollo sostenible.

Vea la entrevista completa: