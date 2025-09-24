Secretaria general adjunta de la OEA se refirió a la presencia de buques de EE.UU en el mar Caribe

Desde Barranquilla, la secretaria adjunta de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Laura Gil, se refirió a la presencia de buques de EE.UU en el Mar Caribe.

En diálogo con medios de comunicación, explicó que, hasta el momento, ningún Estado ha llevado la situación a los órganos políticos de la organización.

“Ningún Estado todavía ha llevado esto a los órganos políticos de la organización”, indicó.

En el marco del Foro Internacional de Parlamentarios, la secretaria Adjunta de la OEA también detalló, una vez reciban un mandato de los Estados miembros, podrán actuar como corresponda.

“Cuando eso sea y recibamos un mandato de los Estados miembros, actuaremos tal como nos lo pidan”, afirmó.

Las declaraciones tuvieron lugar después de su discurso en el evento que tuvo lugar en la Fábrica de Cultura de Barranquilla.