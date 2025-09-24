Vuelve el Fritanga Fest Recargado a Bogotá

Bogotá

Luego del éxito de la primera edición 2025, el Fritanga Fest regresa en su versión Recargada los días 4 y 5 de octubre en las Plazas Distritales de Mercado. Esta vez, se abrirá un espacio académico el 4 de octubre en la Plaza Distrital de la Concordia para reflexionar sobre la historia, el valor cultural y el impacto económico de este plato.

“Con el Fritanga Fest Recargado damos un paso más allá, celebramos el sabor de nuestra gastronomía, pero también analizamos su valor económico y cultural. La fritanga es identidad y tradición, pero también es sustento para miles de familias en Bogotá”, dijo Wilfredo Grajales, director del IPES.

Este evento tendrá paneles con expertos, cocineros, comerciantes y productores que abordarán temas como La Fritanga en nuestro ADN, Fritangueras de tradición y Fusión Fritanga.