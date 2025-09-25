Alerta en Cartagena por alta ocupación en servicios de urgencias

Las autoridades de salud reportaron el aumento de atención en los servicios de urgencias por enfermedades respiratorias y otros virus que circulan en la capital de Bolívar, por lo que dejaron ver su preocupación debido al colapso hospitalario que esto podría desencadenar.

El director del Departamento Administrativo Distrital de Salud, Rafael Navarro, advirtió que mientras los centros de primer nivel mantienen una ocupación del 60%, clínicas de mediana y alta complejidad superan el 95% por enfermedades que no revisten gravedad, lo que ha generado traumatismos.

Ante lo anterior, el Dadis hizo un llamado a la ciudadanía a acudir a las urgencias solo en casos graves e invitó a utilizar los servicios de consulta externa.

“Podemos acudir dependiendo de la edad, sobre todo edades entre los 18 y los 55 años, que deban acudir a urgencias, excepto que tengamos dificultad respiratoria o tengamos deshidratación; ahí sí amerita. Esto lo hago precisamente para que evitemos colapsar las urgencias de mayor complejidad, porque estamos haciendo unas consultas de manera innecesaria en un servicio que se puede bien manejar o en una urgencia de primer nivel o en un servicio ambulatorio,” indicó Rafael Navarro,director del Dadis.

Entre tanto, se mantiene el monitoreo del virus Coxsackie, o comúnmente llamado virus de manos, pies y boca, que afecta especialmente a menores de edad.