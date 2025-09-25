Canciller ruso señaló a Europa y Ucrania como responsables de prolongación del conflicto

El ministro ruso de Asuntos Exteriores, Sergei Lavrov, asiste a una rueda de prensa conjunta con el ministro de Asuntos Exteriores de Mozambique tras sus conversaciones en Moscú el 22 de julio de 2025. (Foto de Pavel Bednyakov / POOL / AFP) / PAVEL BEDNYAKOV

El jefe de la diplomacia rusa, Serguéi Lavrov, dijo el miércoles 24 de septiembre a su homólogo estadounidense, Marco Rubio, que Kiev y los países europeos son responsables de prolongar el conflicto en Ucrania, según el ministerio de relaciones exteriores de Rusia.

En una reunión con Rubio al margen de la Asamblea General de la ONU en Nueva York, Lavrov “subrayó el carácter inaceptable de los planes promovidos por Kiev y algunas capitales europeas destinados a prolongar el conflicto”, dijo.

