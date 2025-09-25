Cómo transferir y recibir dinero inmediato a otros bancos: estas son las nuevas opciones

Cada vez la era digital toma más fuerza en todo sentido. La tecnología está presente en cada ámbito de la vida cotidiana, lo que ha obligado a que toda la población se acople a estos cambios.

Uno de los cambios que más aplauden muchas personas es el pago digital, que si bien ha dejado atrás el efectivo y las tarjetas físicas, ha facilitado y agilizado el pago de muchos servicios sin necesidad de hacer filas.

Aunque cada entidad bancaria cuenta con una aplicación digital en la que se puede controlar la cuenta, movimientos financieros, saldos y más, existía un obstáculo a la hora de hacer o recibir transferencia inmediatas.

Para muchos, el no ser del mismo banco que la persona que iba a enviar o recibir el dinero se convertía en un problema, pues las entidades aprobaban dicho movimiento con un tiempo de 3 a 5 días hábiles.

Siendo así, se crearon diferentes alternativas como DaviPlata, Nequi y más billeteras digitales que permitían la llegada y envío de dinero más rápido.

Asimismo, se implementó la herramienta de Transfiya, la cual estaba instalada en cada una de las aplicaciones de los bancos y permitía el movimiento de dinero de otros bancos inmediatamente con el número de teléfono de la otra persona.

Transfiya ya no permitirá pagos inmediatos a otros bancos

Sin embargo, Transfiya anunció cambios en su servicio, tras cinco años en operación, debido a que desde el martes, 23 de septiembre, empezó a funcionar el mecanismo del Banco de la República, que permite la interoperabilidad plena del sistema de pagos inmediatos llamado Bre-B, con el que los colombianos pueden hacer transferencias rápidas a cualquier entidad financiera y sin costo.

Siendo así, Transfiya, ya no va más como plataforma para operaciones monetarias entre personas, sino que “estará inmerso en Bre-B para los casos de enviar y recibir dinero”.

“Esta evolución forma parte de una transformación tecnológica del sistema financiero colombiano, y marca el inicio de una nueva etapa para las transferencias inmediatas, al pertenecer a Bre-B solo para enviar y recibir dinero, garantizando más seguridad, interoperabilidad y eficiencia”, afirmó la empresa en un comunicado.

Opciones para enviar dinero inmediato a otros bancos

Bre-B

Ahora Bre-B ofrecerá ese tipo de operaciones inmediatas entre los bancos.

Paso a paso para solicitar dinero por Bre-B

1. Abra la aplicación de su entidad financiera.

2. Busca la opción ‘Transfiya’ o ‘Solicitar’ para solicitar dinero. En algunas entidades la encontrará dentro de su menú de transferencias o servicios.

3. Ingrese el número de celular de la persona a quien desea solicitarle el dinero.

4. Digite el monto y envíe la solicitud.

5. El destinatario podrá aceptar o rechazar la solicitud al instante.

Tenga en cuenta que algunas entidades financieras permiten la creación de distintas llaves, puede realizarse con el número de celular, cédula, clave o la llave alfanumérica, como por ejemplo:

Davivienda: @DAVI+ número de celular o @PLATA+número de celular

Nequi: Usuario sugerido por Nequi

Recargas por Nequi

Nequi es, sin lugar a dudas, una de las billeteras digitales más populares del mercado, pues los establecimientos comerciales la han adoptado como método de pago, incluso, por encima de las tarjetas.

En caso de que necesito dinero inmediato en Nequi y lo tenga en un banco distinto a Bancolombia, puede recargar su cuenta con unos simples pasos.