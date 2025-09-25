Después de tres días se levantó el bloqueo que tenía paralizada operación de Cerro Matoso en Córdoba. Foto: cortesía (suministrada a La W).

Montería

Después de 72 horas, tres comunidades del sur de Córdoba levantaron el bloqueo que tenía paralizada la operación de Cerro Matoso en Queresas y Porvenir, en el municipio de Planeta Rica.

A través de un comunicado, la compañía indicó que la operación se reanudó desde la madrugada de este 25 de septiembre.

Contexto en La W: Cerro Matoso advierte que bloqueo de más de 30 horas estaría afectando operación en Planeta Rica

“La compañía enfatiza que este bloqueo que se prolongó durante tres días, carecía de sustento, pues la empresa ha venido cumpliendo con los acuerdos establecidos con las comunidades. Acciones como estas no generan soluciones, sino perjuicios, así como se evidenció en los impactos ocasionados a trabajadores, contratistas, empresas proveedoras y la región en general”, señaló la empresa.

El Cabildo Indígena de Punta Verde, la Junta de Acción Comunal de Medio Rancho y la comunidad Afro de Medio Rancho, fueron las tres comunidades que promovieron la protesta, presentando un documento con 21 peticiones, entre las que resaltaban las siguientes:

-Formación, capacitación y acceso al empleo de mano de obra calificada y profesional de comunidades, de manera prioritaria.

-Mejoramiento en el procedimiento a la hora de contratar a personal de comunidades.

-Incumplimiento a los acuerdos sociales pactados y firmados.

-Incumplimiento a los acuerdos ambientales.

-Mejoramiento de la infraestructura comunitaria, colegios y otras…