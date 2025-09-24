Cerro Matoso advierte que bloqueo de más de 30 horas estaría afectando operación en Planeta Rica

Montería

La empresa Cerro Matoso informó a través de un comunicado que se mantiene el bloqueo por parte de tres comunidades en las vías de acceso a la operación Queseras y Porvenir, en el municipio de Planeta Rica, Córdoba. Se trata del Cabildo Indígena de Punta Verde, la Junta de Acción Comunal de Medio Rancho y La comunidad afro de Medio Rancho, las cuales protestan desde la madrugada del 22 de septiembre, exigiendo cumplimiento de acuerdos pactados con la niquelera.

Según la compañía, el bloqueo que superaría las 35 horas, “está afectando el derecho fundamental al trabajo y a la libre movilidad, así como la propiedad privada de la Compañía. Desde la madrugada de ayer (22 de septiembre), la operación permanece completamente detenida”.

“Esta mañana (23 de septiembre), el turno diurno de empleados y contratistas intentó nuevamente ingresar a las instalaciones, pero no fue posible debido al bloqueo. Este bloqueo ilegal en las instalaciones de la empresa, que impide el ejercicio del derecho al trabajo, genera impactos inevitables para la fuerza laboral y para los proveedores de esta operación. Los trabajadores se verán afectados por el no pago de recargos nocturnos, horas extras y servicios de alimentación, entre otros”, agregó.

Asimismo, informaron que “el bloqueo que impide el normal desarrollo de las actividades de proveeduría, se suspenderán temporalmente más de 15 contratos y órdenes de compra con empresas contratistas, cuya mano de obra proviene en su mayoría de personal local. Cerro Matoso respeta las manifestaciones pacíficas, pero rechaza las vías de hecho que afectan derechos fundamentales y constituyan actos ilegales”.

Según la empresa, el bloqueo carecería de sustento, pues advierte que “se han venido cumpliendo los acuerdos y mantenido espacios de diálogo con las comunidades. En consecuencia, hará uso de los mecanismos legales y constitucionales necesarios para restablecer el orden y proteger los derechos vulnerados”.