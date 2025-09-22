Cerro Matoso denunció que su operación está afectada por un bloqueo en Córdoba

Cerro Matoso denunció que su operación está siendo afectada por un bloqueo que se registra en Planeta Rica, Córdoba, generado por tres comunidades:

El Cabildo Indígena de Punta Verde.

La Junta de Acción Comunal de Medio Rancho.

La comunidad afro de Medio Rancho.

Puntualmente, la situación se registra sobre las vías de acceso a la operación de Queresas y Porvenir.

A través de un comunicado, la compañía aseguró que “respeta las manifestaciones pacíficas, pero rechaza estas vías de hecho que afectan de manera directa el derecho al trabajo y a la libre movilidad de los trabajadores y contratistas que intentaron ingresar a la operación sin éxito debido a la resistencia de los manifestantes, lo cual genera impactos inevitables en los ingresos laborales y sustento de las familias”.

Así mismo, Cerro Matoso aseguró que no hay algún motivo para que el bloqueo se esté realizando como protesta, teniendo en cuenta que “ha cumplido los acuerdos alcanzados en consulta previa con el Cabildo y de manera voluntaria con las comunidades afro y campesina de Medio Rancho”.

Por lo anterior, la empresa anunció que hará uso de los mecanismos legales y constitucionales establecidos en la ley para proteger los derechos que con el bloqueo se están violando a sus trabajadores.

Se debe tener en cuenta que Cerro Matoso, en Planeta Rica, genera más de 300 empleos directos, 100% de la mano de obra no calificada proviene de las comunidades y el 70% del personal calificado pertenece tanto a las comunidades vecinas como a la del municipio en mención.