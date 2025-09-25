En Caldas hacen un llamado al uso responsable de las áreas de urgencias ante crisis hospitalaria

Manizales

Debido a las dificultades que ha enfrentado la red hospitalaria de Caldas, derivadas de la alta demanda de servicios, las deudas de las EPS y problemas administrativos, la Dirección Territorial de Salud de Caldas hace un llamado a los pacientes a utilizar los servicios de urgencias de manera consciente para evitar su colapso.

Héctor Uriel López, coordinador de Red hospitalaria para el ente territorial, explica a la ciudadanía cómo utilizar de forma adecuada y racional los servicios de urgencias del departamento, con el propósito de garantizar la atención a pacientes que en verdad requieren una atención hospitalaria urgente, garantizando el acceso a la salud de los usuarios.

Causas de consulta por urgencias

Desde la entidad, piden a los usuarios consultar los servicios de urgencias solo en casos de verdadera necesidad, como fiebre alta sin causa aparente, alteraciones cardiovasculares con dolor de cabeza intenso o cefalea, palpitaciones, dificultad para respirar, o cambios repentinos en pacientes con enfermedades crónicas como diabetes e hipertensión.

Alta demanda de las urgencias en Manizales

Actualmente, los servicios de urgencias de las instituciones de referencia en Manizales están congestionados, lo que impacta negativamente la atención de pacientes que realmente requieren cuidados inmediatos.

Recordemos que la capital caldense, declaró la alerta hospitalaria desde el pasado 25 de julio por la congestión en las salas de urgencias de gran parte de la red de clínicas y hospitales públicos y privados en la ciudad, es por ello, se recomienda a la comunidad distinguir entre urgencias hospitalarias y situaciones que pueden ser atendidas mediante una cita prioritaria.