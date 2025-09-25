“Estamos muy preocupados por esas capturas a disidentes de las FARC”: Alcalde de Marmato, Caldas

Manizales

El alcalde de Marmato (Caldas), Carlos Alberto Cortés, confirmó que alias ‘Andrés’, de las disidencias de alias ‘Calarcá’, estaba en el municipio desde hace tres meses, incluso hay denuncias que hay más personas de esta organización en esa población.

El mandatario municipal confirmó que esta persona ya era reconocida en el municipio, pero nunca sospecharon que se tratará de un hombre perseguido por la justicia por ser miembro de las disidencias de las FARC. Cortés comentó que el hombre, al parecer, estaba acompañado por seis personas más y ante este panorama hay mucha zozobra en la localidad.

“Nosotros nos sorprendimos porque la gente a las 7 de la mañana nos empezó a llamar sobre unos disparos, sobre ráfagas que se escuchaban y más tarde nos dimos cuenta de que habían capturado a alias ‘Andrés’”, dijo el alcalde Cortés.

El alcalde hizo un llamado a las autoridades para que intensifiquen los operativos en la zona. “La gente dice que él estaba en una finca que estaba alquilada y estaban por ahí sembrando tomate y café. Entonces, uno sí se preocupa porque hablan de que eran más, que por lo menos desde hace tres meses había 6 personas acompañando al hoy capturado”, comentó.

De igual manera, el alcalde desmintió que estuviese amenazado por estos hechos en el occidente de Caldas.

