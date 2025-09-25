Iniciarán la reconstrucción de tajamar que colapsó en el canal de acceso al Puerto de Barranquilla

Barranquilla

Las autoridades confirmaron que, tras una reunión entre el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, y el director ejecutivo de la Corporación Autónoma Regional del Río Grande de la Magdalena (Cormagdalena), Álvaro Redondo, iniciarán las obras de recuperación del tajamar occidental.

Según el informe de la administración, las labores para superar los problemas de erosión superficial comenzarán la próxima semana.

Asimismo, indicaron que, la solución integral a la situación se adelantará con el apoyo de la Universidad de Cartagena, que adelantará el estudio en el Tajamar.

Además de dar un parte de tranquilidad, las autoridades confirmaron que, un equipo de ingenieros de Cormagdalena realizó la topografía del sector y mantiene vigilancia en la zona.

Según la entidad, la conclusión es que se trata de una falla superficial y no estructural.

“Después de estudios de topografía y batimetría, la conclusión es que es una falla superficial en ese kilómetro, nada estructural, nada que pueda alarmarnos que se presente una situación más adelante de la rotura completa de la estructura, pero también quiero anunciar a los barranquilleros que, a más tardar la otra semana, tendremos maquinaria reconstruyendo estos dos puntos”, señaló el director de Cormagdalena.

El tajamar occidental está ubicado entre Puerto Mocho y Bocas de Ceniza en la capital del Atlántico.